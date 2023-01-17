Ермолин Арсений Стефанов
Место рождения
Дата рождения01.06.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
03.06.1878 ст.
Бракосочетание
06.05.1896 ст.
Рождение ребёнка
08.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Ермолина Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
14.10.1910 ст.
Мать ребёнка: Ермолина Пелагея Андреева
Смерть
Неизвестно