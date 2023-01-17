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Ермолин Арсений Стефанов

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Место рождения

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.06.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Крещение
03.06.1878 ст.
Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
06.05.1896 ст.

Жена: Ермолина Пелагея Андреева

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.04.1897 ст.

Сын: Ермолин Василий Арсеньев

Мать ребёнка: Ермолина Пелагея Андреева

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1910 ст.

Сын: Ермолин Яков Арсентьевич

Мать ребёнка: Ермолина Пелагея Андреева

Савичевской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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