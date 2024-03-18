(Короткевич) Яна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
23.11.1994
Сын: Кондрашин Максим Эдуардович
Отец ребёнка: Кондрашин Эдуард Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.2002
Сын: Кондрашин Владимир Эдуардович
Отец ребёнка: Кондрашин Эдуард Николаевич