(Короткевич) Яна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Короткевич) Яна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашин Эдуард Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
23.11.1994

Сын: Кондрашин Максим Эдуардович

Отец ребёнка: Кондрашин Эдуард Николаевич

Рождение ребёнка
11.11.2002

Сын: Кондрашин Владимир Эдуардович

Отец ребёнка: Кондрашин Эдуард Николаевич

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