Вайнберг Моисей Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вайнберг Моисей Самуилович

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Место рождения

Варшава, Польша

Дата рождения

08.12.1919

Дата смерти

26.02.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Варшава, Польша
Место жительства
С 1919 по 1939
Варшава, Польша
Место жительства
С 1939 по 1941
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
26.02.1996
Москва, город федерального значения Москва
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