Вайнберг Моисей Самуилович
Место рожденияВаршава, Польша
Дата рождения08.12.1919
Дата смерти26.02.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Варшава, Польша
Место жительства
С 1919 по 1939
Варшава, Польша
Место жительства
С 1939 по 1941
Минск, Беларусь
Место жительства
С 1941 по 1943
Ташкент, Узбекистан
Место жительства
С 1943
Смерть
26.02.1996