Шапшев Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапшев Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапшев Михаил Егорович

Мать: Шапшева (Шмелева) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ватракшина) ?

Рождение ребёнка
24.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ватракшина) ?

Рождение ребёнка
05.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ватракшина) ?

Смерть
Неизвестно

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