Шапшев Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ватракшина) ?
Рождение ребёнка
24.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ватракшина) ?
Рождение ребёнка
05.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ватракшина) ?
Смерть
Неизвестно