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Артемьева Фекла

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: Никифоров Артемий

Мать: Галактионова Варвара

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
27.03.1863 ст.

Муж: Матвеев Алексей

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
свидетели Иоанн Галактионов, Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
11.07.1866 ст.

Сын: Алексеев Петр

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1872 ст.

Сын: Алексеев Стефан

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Алексеева Васса

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Алексеев Василий

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
28.08.1882 ст.

Дочь: Алексеева Елизавета

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.

Дочь: Алексеева Акулина

Отец ребёнка: Матвеев Алексей

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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