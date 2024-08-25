Артемьева Фекла
Место рождения
Дата рождения1844 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: Никифоров Артемий
Мать: Галактионова Варвара
Бракосочетание
27.03.1863 ст.
Муж: Матвеев Алексей
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
свидетели Иоанн Галактионов, Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
11.07.1866 ст.
Сын: Алексеев Петр
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Рождение ребёнка
1872 ст.
Сын: Алексеев Стефан
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Алексеева Васса
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Алексеев Василий
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Рождение ребёнка
28.08.1882 ст.
Дочь: Алексеева Елизавета
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.
Дочь: Алексеева Акулина
Отец ребёнка: Матвеев Алексей
Смерть
Неизвестно