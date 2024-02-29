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Мархандаева Гера Николаевна
Мархандаева Гера Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мархандаев Николай
Мать
?
Муж
?
Дети
?
Тамара
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Мархандаев Николай
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Тамара
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
?
Отец ребёнка:
?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
?
Смерть
Неизвестно
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