Мархандаева Гера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мархандаева Гера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мархандаев Николай

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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