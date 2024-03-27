Ишуков Баланбай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишуков Баланбай

Место рождения

с. Трехозерье Краснооктябрьский район

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ишук

Мать: не указана

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Шамселмися

Мать ребёнка: Ишукова Азиня Первая Жена

д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1828

Сын: Баланбаев Худайберда

Мать ребёнка: Нафидя Вторая Жена

с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Назлыбика

Мать ребёнка: Нафидя Вторая Жена

д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишукова Азиня Первая Жена

Смерть
Неизвестно
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