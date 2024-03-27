Ишуков Баланбай
Место рожденияс. Трехозерье Краснооктябрьский район
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Ишук
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Шамселмися
Мать ребёнка: Ишукова Азиня Первая Жена
д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1828
Сын: Баланбаев Худайберда
Мать ребёнка: Нафидя Вторая Жена
с. Трехозерье Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Назлыбика
Мать ребёнка: Нафидя Вторая Жена
д.Трех-Озер Сергачского уезда Нижегородской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно