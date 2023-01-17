Данковский Валентин Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения03.03.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1941
Отец: Донковский Дмитрий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
Неизвестно