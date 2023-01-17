Данковский Валентин Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанковский Валентин Дмитриевич

Данковский Валентин Дмитриевич

avatar

Место рождения

Петрушино, Собинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.03.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1941

Отец: Донковский Дмитрий Николаевич

Мать: не указана

Петрушино, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
06.05.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шуя, Шуя, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close