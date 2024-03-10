Фомина (Бобылева) Екатерина Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомина (Бобылева) Екатерина Платоновна

Фомина (Бобылева) Екатерина Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1886 ст.

Сын: Фомин Иван Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович

Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович

Рождение ребёнка
19.09.1897 ст.

Сын: Фомин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович

Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.

Сын: Фомин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович

Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Иван Акимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close