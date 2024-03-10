Фомина (Бобылева) Екатерина Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.10.1886 ст.
Сын: Фомин Иван Иванович
Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович
Рождение ребёнка
25.01.1890 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович
Рождение ребёнка
19.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Фомин Иван Акимович
Липовка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Иван Акимович
Смерть
Неизвестно