Голева Вера Ильинична Около 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Голева Вера Ильинична

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Место рождения

Оренбургская обд., Чаплыгинский р-н

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Около 2009

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская обд., Чаплыгинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голев Михаил Голев

Отец ребёнка: Голев Василий Голев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голев Владимир Голев

Отец ребёнка: Голев Василий Голев

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Маркашова (Голева) Мария Голева

Отец ребёнка: Голев Василий Голев

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Голев Иван Голев

Отец ребёнка: Голев Василий Голев

Смерть
Около 2009
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
деревня Малевка, старое Малевкинское кладбище

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