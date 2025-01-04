Голева Вера Ильинична
Место рожденияОренбургская обд., Чаплыгинский р-н
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиОколо 2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская обд., Чаплыгинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голев Михаил Голев
Отец ребёнка: Голев Василий Голев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голев Владимир Голев
Отец ребёнка: Голев Василий Голев
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Маркашова (Голева) Мария Голева
Отец ребёнка: Голев Василий Голев
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Голев Иван Голев
Отец ребёнка: Голев Василий Голев
Смерть
Около 2009
Товарковский, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
деревня Малевка, старое Малевкинское кладбище