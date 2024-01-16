Ногина Домника (Домна) Зотиковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1755
Сын: Ногин Иван Силович
Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Параскева Силовна
Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марина Силовна
Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович
д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ногин Федот Силович
Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович
д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ногин Сила Павлович
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож