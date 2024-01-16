Ногина Домника (Домна) Зотиковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ногина Домника (Домна) Зотиковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Ногин Иван Силович

Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Параскева Силовна

Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марина Силовна

Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович

д. Пестерево, Веселая тож
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ногин Федот Силович

Отец ребёнка: Ногин Сила Павлович

д. Пестерево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ногин Сила Павлович

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
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