Зеленая Рина (Екатерина) Васильевна
Место рожденияТашкент, Сырдарьинская область (ныне - Узбекистан)
Дата рождения07.11.1902
Дата смерти01.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент, Сырдарьинская область (ныне - Узбекистан)
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Одесса
Смерть
01.04.1991