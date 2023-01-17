Зеленая Рина (Екатерина) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленая Рина (Екатерина) Васильевна

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Место рождения

Ташкент, Сырдарьинская область (ныне - Узбекистан)

Дата рождения

07.11.1902

Дата смерти

01.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент, Сырдарьинская область (ныне - Узбекистан)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Одесса
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.04.1991
Москва, город федерального значения Москва
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