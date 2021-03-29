Некрасов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.03.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.03.2021
Причина смерти: Рак
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