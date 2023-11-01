Мостьинская Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ряжский Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Ряжский Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Ряжский Дмитрий Ефимович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ряжский Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ряжский Дмитрий Ефимович
Смерть
1894