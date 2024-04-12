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Фита Кузьма Кузьма/Косьма/ Петрович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1838

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Фита Петр Кириллович

Мать: Фита Деспина

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Фита Михаил Кузьмич / Косьмин/

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Заяц Александра Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Елена Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1877

Сын: Фита Петр Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1879

Сын: Фита Георгий Кузьмин

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1882

Сын: Фита Павел Кузьмич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анастасия Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1886

Дочь: София Кузьминична

Мать ребёнка: ?

Смерть
1898
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
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