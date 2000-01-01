Лагушкина (Артемьева) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагушкина (Артемьева) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Артемьев Петр

Мать: Артемьева Екатерина

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лагушкин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зайцева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лагушкин Михайил Михайлович

Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лагушкин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Грибова Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуйкина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагушкин Михаил Михайлович

Смерть
1970
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