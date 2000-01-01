Лагушкина (Артемьева) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Артемьев Петр
Мать: Артемьева Екатерина
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зайцева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лагушкин Михайил Михайлович
Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Лагушкин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Грибова Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуйкина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Лагушкин Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1970