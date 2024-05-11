Тарасова Нина Геннадьевна 08.12.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тарасова Нина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
17.08.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Сергей Николаевич

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