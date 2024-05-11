Тарасова Нина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Сергей Николаевич