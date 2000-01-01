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von Sivers (von Sivers) Adelaide
von Sivers (von Sivers) Adelaide
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1872
Пол
Женский
Отец
Сиверс Борис Федорович
1824 г.р.
Мать
Сиверс (Кожевникова) Наталья Александровна
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1872
Отец:
Сиверс Борис Федорович
Мать:
Сиверс Наталья Александровна
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