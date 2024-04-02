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Филиппова Марина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1974

Отец: Филиппов Иван Александрович

Мать: Коснырева Галина Федоровна

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