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Филиппова Марина Ивановна
Филиппова Марина Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1974
Пол
Женский
Отец
Филиппов Иван Александрович
1946 г.р.
Мать
Коснырева Галина Федоровна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1974
Отец:
Филиппов Иван Александрович
Мать:
Коснырева Галина Федоровна
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