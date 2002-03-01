Матвеева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеева Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.2002

Сын: Матвеев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Матвеев Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвеев Александр Владимирович

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