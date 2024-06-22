Гроголь Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Арушанян - Гроголь Инна Викторовна
Мать ребёнка: Гроголь - Кухарчук Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
24.09.1997
Сын: Гроголь Александр Викторович
Мать ребёнка: Гроголь - Кухарчук Валентина Васильевна