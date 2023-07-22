Финогенова Елизавета Виварионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Финогенова Елизавета Виварионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1913 ст.

Дочь: Финогенова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Финогенов Иван Львов

Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.39
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Финогенов Иван Львов

Смерть
Неизвестно
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