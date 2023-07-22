Финогенова Елизавета Виварионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
21.06.1913 ст.
Дочь: Финогенова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Финогенов Иван Львов
Юнда, Балезинский муниципальный район, Удмуртская Республика
запись о рождении сделана в метрической книге Богоявленской церкви с.Ягошур (Юнда) Ф.258, оп.1, д.39
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Финогенов Иван Львов
Смерть
Неизвестно