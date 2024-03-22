(Бякова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Бяков Иван Фёдорович
1871 - вычислено исходя из записи о бракосочетании в 1911 году первым браком в возрасте 40 лет. Комментарий ранее: Запись на ВГД - Бякова Александра Ивановна сольвыч уезд никольск вол дер маслово - ... Показать все
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Пелагея Незаконнорожд
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Запись на ВГД - Бякова Александра Ивановна сольвыч уезд никольск вол дер маслово - лист 226 ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 361 1895 год Екатерининская в Екатерингофе (Петергофский проспект), Пор... Показать все
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бяков Неизв Незаконнорожд
Дата рождения высислена исходя из записи о смерти в метрической книге ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1160 Метрическая книга церкви Богоявления Господня на Гутуевском острове
Рождение ребёнка
1901
Сын: Бяков Неизв Незаконнорожд
ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1161 Метрическая книга церкви Св. Петра Митрополита на Ульянке (Петергофское шоссе, 156), рождение- о родившихся 1901 год рождение - лист 403
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бяков Нетзв Неизв
Мать - Бякова Александра Иоанновна сольвыч уезд никольск вол дер МАСЛОВСКая - лист 373 ЦГИА СПб. Фонд 19. Опись 127. Дело 1563 Метрическая книга церкви Св. Петра Митрополита на Ульянке 1904 год рожден... Показать все
Восприемник
09.04.1905
При рождении Ирины и Василисы Бяковых у Андрея Ивановича Бякова
Восприемник
03.11.1906
При рождении Ольги Бяковой Крестьянина Ивана Фёдоровича Бякова дочь девица Александра Ивановна Метрической книге Спасской Поршенской церкви
Восприемник
27.07.1907
Девица дочь Ивана Федоровича Бякова при крещении Таисии Николаевны Бяковой, запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви
Восприемник
29.10.1910
Девица Александра Ивановна умершего крестьянина Ивана Фёдоровича дочь Восприемник при крещении Таисии Бяковой № 29. Оп.39 т. 2. Д. 946
Бракосочетание
02.05.1911
46 - жениху вторым браком, 40 - невесте первым браком. Запись в метрической книге Спасской Поршенской церкви 29. Оп.39 т. 2. Д. 1001 разворот 641
Смерть
Неизвестно