Ветошкина (Истомина) Антонина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.09.1969
Сын: Ветошкин Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Ветошкин Николай Архипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ветошкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ветошкин Николай Архипович
Смерть
Неизвестно