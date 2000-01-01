Ветошкина (Истомина) Антонина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Истомина) Антонина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1969

Сын: Ветошкин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Ветошкин Николай Архипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ветошкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ветошкин Николай Архипович

Смерть
Неизвестно
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