Алфёрова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мельников Александр Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфёрова Лидия Вячеславовна
Отец ребёнка: Алфёров Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфёрова Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Алфёров Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алфёров Андрей Вячеславович
Отец ребёнка: Алфёров Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алфёров Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Алфёров Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алфёров Вячеслав