Гааг (Бухнер) Мина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гааг (Бухнер) Мина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Бухнер Иоганн Петер

Мать: Бухнер (Сапровски (Забровски)) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Рождение ребёнка
1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гааг Филипп

Смерть
Неизвестно

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