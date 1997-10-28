Перцов Пантелеймон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1924
Дочь: Перцова Валерия Павловна (Пантелеймоновна)
Мать ребёнка: Перцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Пётр Пантелеймонович
Мать ребёнка: Перцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перцова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Алексей Пантелеймонович
Мать ребёнка: Перцова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перцов Павел Пантелеймонович
Мать ребёнка: Перцова Мария
Смерть
Неизвестно