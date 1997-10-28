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Перцов Пантелеймон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1924

Дочь: Перцова Валерия Павловна (Пантелеймоновна)

Мать ребёнка: Перцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Пётр Пантелеймонович

Мать ребёнка: Перцова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перцова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Алексей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Перцова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перцов Павел Пантелеймонович

Мать ребёнка: Перцова Мария

Смерть
Неизвестно
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