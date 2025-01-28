Князева (Семёнова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1914
Дата смертиОколо ?.03.1942
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Князев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Князев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Князев Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
14.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Князев Александр Григорьевич
Смерть
Около ?.03.1942