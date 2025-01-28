Князева (Семёнова) Мария Михайловна 07.07.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Князева (Семёнова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1914

Дата смерти

Около ?.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1914

Отец: Семёнов Михаил Васильевич

Мать: Семёнова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Князев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Князев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Князев Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
14.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Князев Александр Григорьевич

Смерть
Около ?.03.1942

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