Дурицкий Киприан Михайлович
Место рожденияд.Сылянщина,Житомирский уезд, Волынская губерния, Российская империя
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Дурицкий Евфимий Киприянович
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881
Сын: Дурицкий Фёдор Киприанович
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Дурицкий Николай Киприанович
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Дурицкая) Иулианна Киприановна
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Дурицкая) Зиновия Киприановна
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
19.07.1891
Дочь: (Дурицкая) Мария Киприановна
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
12.01.1894
Сын: Дурицкий Яков Киприанович
Мать ребёнка: Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно