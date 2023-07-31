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Дурицкий Киприан Михайлович

Место рождения

д.Сылянщина,Житомирский уезд, Волынская губерния, Российская империя

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Дурицкий Евфимий Киприянович

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1881

Сын: Дурицкий Фёдор Киприанович

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Дурицкий Николай Киприанович

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Дурицкая) Иулианна Киприановна

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Дурицкая) Зиновия Киприановна

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
19.07.1891

Дочь: (Дурицкая) Мария Киприановна

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
12.01.1894

Сын: Дурицкий Яков Киприанович

Мать ребёнка: Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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