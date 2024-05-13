Юнусов Абдулхай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Бархиева) Суфья Шахи Кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1946
Сын: Юнусов Рефкат Абдулхаевич
Мать ребёнка: (Бархиева) Суфья Шахи Кызы
Смерть
2003