Антонова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.2010
Дочь: Антонова Ксения Романовна
Отец ребёнка: Антонов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.2012
Отец ребёнка: Антонов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.2021
Отец ребёнка: Антонов Роман Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно