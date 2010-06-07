Антонова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.2010

Дочь: Антонова Ксения Романовна

Отец ребёнка: Антонов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
28.03.2012

Сын: Антонов Максим Романович

Отец ребёнка: Антонов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
23.04.2021

Сын: Антонов Роман Романович

Отец ребёнка: Антонов Роман Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Роман Николаевич

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