Маремьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1820
Сын: Федор Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ульяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Степанов
Смерть
Неизвестно