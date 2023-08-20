Маремьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Федор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ульяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Степанов

Рыболовка, Заволжский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Степанов

Смерть
Неизвестно
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