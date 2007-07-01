Ахтямов Валерий Халилович/Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1941
Дата смерти01.07.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1941
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.12.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.07.2007