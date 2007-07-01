Ахтямов Валерий Халилович/Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахтямов Валерий Халилович/Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1941

Дата смерти

01.07.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1941

Отец: не указан

Мать: Сидько Александра Кондратьевна

Рождение ребёнка
13.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.12.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
01.07.2007

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