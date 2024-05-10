Езепчик Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1901
Дата смерти13.01.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1931
Дочь: Тоболова (Езебчик) Валентина
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
01.05.1935
Сын: Езепчик Родион
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
07.01.1937
Дочь: Москвитина (Езебчик) Евгения
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
24.10.1940
Дочь: Кузнецова (Езейчик) Тамара
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
23.05.1949
Дочь: (Езебчик) Галина
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
23.05.1949
Сын: Езепчик Александр
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
12.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Рождение ребёнка
07.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна
Бракосочетание
10.08.1954
Борово, Островецкий район, Гродненская область
Смерть
13.01.1980