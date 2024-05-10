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Езепчик Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1901

Дата смерти

13.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1931

Дочь: Тоболова (Езебчик) Валентина

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
01.05.1935

Сын: Езепчик Родион

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
07.01.1937

Дочь: Москвитина (Езебчик) Евгения

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
24.10.1940

Дочь: Кузнецова (Езейчик) Тамара

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
23.05.1949

Дочь: (Езебчик) Галина

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
23.05.1949

Сын: Езепчик Александр

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
12.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Рождение ребёнка
07.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Бракосочетание
10.08.1954

Жена: Езепчик (Сидорчук) Пелагея Иосифовна

Борово, Островецкий район, Гродненская область
Смерть
13.01.1980

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