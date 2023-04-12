Попов Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Харлампий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Попов Павел
Мать ребёнка: Попов Анисия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Перебейнос Зинаида
Мать ребёнка: Попов Анисия
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кравцов Мария
Мать ребёнка: Попов Анисия
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тормасин Валентина
Мать ребёнка: Попов Анисия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ефименко Александра
Мать ребёнка: Попов Анисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попов Анисия
Смерть
Неизвестно