Попов Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Харлампий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Попов Павел

Мать ребёнка: Попов Анисия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Перебейнос Зинаида

Мать ребёнка: Попов Анисия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кравцов Мария

Мать ребёнка: Попов Анисия

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тормасин Валентина

Мать ребёнка: Попов Анисия

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ефименко Александра

Мать ребёнка: Попов Анисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попов Анисия

Смерть
Неизвестно
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