Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Лысенко Василий Васильевич

Мать: Лысенко Лидия

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