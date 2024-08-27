Чернышова (Задвинская) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Задвинская) Оксана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Задвинский Николай Васильевич

Мать: Задвинская (Егошина) Ольга Александровна

Бракосочетание
30.10.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.04.2005

Дочь: Чернышова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
?.08.2010

Муж: Чернышов Вячеслав Юрьевич

Рождение ребёнка
24.08.2010

Дочь: Чернышова Маргарита Вячеславовна

Отец ребёнка: Чернышов Вячеслав Юрьевич

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