Чернышова (Задвинская) Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
30.10.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.04.2005
Дочь: Чернышова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
?.08.2010
Рождение ребёнка
24.08.2010
Дочь: Чернышова Маргарита Вячеславовна
Отец ребёнка: Чернышов Вячеслав Юрьевич