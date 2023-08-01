Красноперова (Кобелева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти11.08.1884 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
10.01.1841 ст.
Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Поручители: По жениху: села Сосновского священник Михаил Попов По невесте: дьячок села Алтынновского Гавриил Стахиев
Рождение ребёнка
1843 или 1844
Сын: Красноперов Симеон Петрович
Отец ребёнка: Красноперов Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1852 или 1853
Дочь: Боровкова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Красноперов Пётр Алексеевич
Смерть
11.08.1884 ст.
Причина смерти: от паралича
Похороны
13.08.1884 ст.