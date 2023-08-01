Красноперова (Кобелева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперова (Кобелева) Анна Ивановна

Красноперова (Кобелева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

11.08.1884 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Кобелев Иван Тимофеевич

Мать: Кобелева Марфа Гаврииловна

Бракосочетание
10.01.1841 ст.

Муж: Красноперов Пётр Алексеевич

Алтынное, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Поручители: По жениху: села Сосновского священник Михаил Попов По невесте: дьячок села Алтынновского Гавриил Стахиев
Рождение ребёнка
1843 или 1844

Сын: Красноперов Симеон Петрович

Отец ребёнка: Красноперов Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1852 или 1853

Дочь: Боровкова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Красноперов Пётр Алексеевич

Смерть
11.08.1884 ст.
Юм, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: от паралича
Похороны
13.08.1884 ст.
Юм, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close