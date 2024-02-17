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Велтистов Евгений Максимович
Велтистов Евгений Максимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.1992
Пол
Мужской
Отец
Велтистов Максим Евгеньевич
1962 г.р.
Мать
Русанова Марина Анатольевна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1992
Отец:
Велтистов Максим Евгеньевич
Мать:
Русанова Марина Анатольевна
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