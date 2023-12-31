Струкова (Крюкова) Аграфена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струкова (Крюкова) Аграфена Петрова

Место рождения

г. Козлов

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Крюков Петр

Мать: не указана

г. Козлов
Рождение ребёнка
1729

Сын: Струков Павел Васильев

Отец ребёнка: Струков Василий Иванов

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1734

Сын: Струков Михей Васильев

Отец ребёнка: Струков Василий Иванов

с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1738

Сын: Струков Антон Васильев

Отец ребёнка: Струков Василий Иванов

с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Струков Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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