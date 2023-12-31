Струкова (Крюкова) Аграфена Петрова
Место рожденияг. Козлов
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Крюков Петр
г. Козлов
Рождение ребёнка
1729
Отец ребёнка: Струков Василий Иванов
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Струков Василий Иванов
с. Устье Мичуринского района
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Струков Василий Иванов
с. Устье Мичуринского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно