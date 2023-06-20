Коврижных Емельян Егорович
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1828
Сын: Коврижных Филипп Емельянович
Мать ребёнка: ?
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Смерть
Неизвестно