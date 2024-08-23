Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияДо 1685
Дата смертиМежду 1722 и 1741
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1685
Отец: Иван Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1701
Муж: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Григорий Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1707
Сын: Алексей Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Иван Федорович
Отец ребёнка: Федор Иванович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Иван Матвеевич, 78 лет, вдовец. У него зять Федор Иванович, 43 года и жена его Прасковья Ивановна, 38 лет. У них дети Григорий 18 лет, Алексей (м.б. 12 лет)... Показать все
Рождение ребёнка
До 1722
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Иванович
Смерть
Между 1722 и 1741