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Прасковья Ивановна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

До 1685

Дата смерти

Между 1722 и 1741

Пол

Женский

Отец

Около 1641 г.р.

Мать

Не указана

Муж

До 1685 г.р.

Дети

Около 1701 г.р.
Около 1702 г.р.
Около 1705 г.р.
Около 1707 г.р.
Около 1713 г.р.
Около 1717 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1685

Отец: Иван Матвеевич

Мать: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1701

Муж: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Григорий Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1707

Сын: Алексей Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Иван Федорович

Отец ребёнка: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 127 лист. Деревня Семенково. Иван Матвеевич, 78 лет, вдовец. У него зять Федор Иванович, 43 года и жена его Прасковья Ивановна, 38 лет. У них дети Григорий 18 лет, Алексей (м.б. 12 лет)... Показать все
Рождение ребёнка
До 1722

Дочь: Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1722 и 1741
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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