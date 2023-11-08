Макухин Степан (Стефан) Устинов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1914
Сын: Макухин Яков (Иаков) Степанов (Стефанов)
Мать ребёнка: Макухина Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
21.09.1915
Дочь: Фекла Степанова (Стефанова)
Мать ребёнка: Макухина Пелагея Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно