Макухин Степан (Стефан) Устинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухин Степан (Стефан) Устинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макухин Юстин (Иустин) Захаров

Мать: Макухина Анна Филиппова

Рождение ребёнка
23.10.1914

Сын: Макухин Яков (Иаков) Степанов (Стефанов)

Мать ребёнка: Макухина Пелагея Семенова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.09.1915

Дочь: Фекла Степанова (Стефанова)

Мать ребёнка: Макухина Пелагея Семенова

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Пелагея Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат, государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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