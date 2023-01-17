Рюмин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1879
Дочь: Дрожжина Зиновия Семеновна
Мать ребёнка: Неизвестно
Острово, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рюмин Неизвестно Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно