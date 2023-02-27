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Ломако Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Вера Васильевна

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломако Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломако Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломако Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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