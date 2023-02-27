Ломако Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Вера Васильевна
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломако Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Ломако Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно