Ржевская Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
23.08.1953
Дочь: Тертыченко/лазуренко Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ржевский Александр
х. Мокрый Гашун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржевский Пётр
Отец ребёнка: Ржевский Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матузко Надежда Александровна
Отец ребёнка: Ржевский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ржевский Александр