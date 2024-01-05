Ржевская Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржевская Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1953

Дочь: Тертыченко/лазуренко Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Ржевский Александр

х. Мокрый Гашун
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржевский Пётр

Отец ребёнка: Ржевский Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матузко Надежда Александровна

Отец ребёнка: Ржевский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ржевский Александр

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