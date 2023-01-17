Лашин Фома Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛашин Фома Степанович

Лашин Фома Степанович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722 ст.

Дата смерти

1791 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771 ст.

Дочь: Лашина Марфа Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Лашин Гавриил Фомич

Мать ребёнка: не указана

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1775 ст.

Дочь: Лашина Прасковья Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: Лашина Евдокия Фоминична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1791 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close