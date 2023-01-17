Лашин Фома Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722 ст.
Дата смерти1791 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771 ст.
Дочь: Лашина Марфа Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Лашин Гавриил Фомич
Мать ребёнка: не указана
Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1775 ст.
Дочь: Лашина Прасковья Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: Лашина Евдокия Фоминична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1791 ст.
На момент смерти - войсковой обыватель слободы Ольховатка Купенской округи Воронежского наместничества.