Смирнова Галина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Галина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1931

Дата смерти

23.08.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.08.2007
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