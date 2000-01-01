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Лихачёв Гавриил Васильевич

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Место рождения

Дубник, Республика Башкортостан Россия

Дата рождения

1743

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

Между 1705 и 1710 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Лихачёв Василий Петрович

Мать: не указана

Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761

Дочь: Анастасия Гавриловна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767

Дочь: Иустина Гавриловна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774

Сын: Лихачёв Емельян Гаврилович

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1786

Сын: Лихачёв Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна

Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778

Сын: Лихачёв Елисей Гаврилович

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781

Сын: Лихачёв Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна

Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813
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