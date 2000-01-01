Лихачёв Гавриил Васильевич
Место рожденияДубник, Республика Башкортостан Россия
Дата рождения1743
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Лихачёв Василий Петрович
Мать: не указана
Дубник, Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1760 и 1761
Дочь: Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1766 и 1767
Дочь: Иустина Гавриловна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1773 и 1774
Сын: Лихачёв Емельян Гаврилович
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1776
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1775 и 1786
Сын: Лихачёв Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна
Рождение ребёнка
Между 1777 и 1778
Сын: Лихачёв Елисей Гаврилович
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Рождение ребёнка
Между 1780 и 1781
Мать ребёнка: Лихачёва Агриппина Петровна
Дубник (Дубники), Республика Башкортостан Россия
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1813