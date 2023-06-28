Шварц Давид ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шварц Давид ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 04.03.1860 по 03.03.1861 ст.

Дочь: Слугинова (Шварц) Ольга Давидовна

Мать ребёнка: Шварц Гония имя уточнить

Рождение ребёнка
05.01.1862

Сын: Шварц Иосиф Давидович

Мать ребёнка: Шварц Гония имя уточнить

Смерть
Неизвестно

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