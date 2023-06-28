Шварц Давид ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 04.03.1860 по 03.03.1861 ст.
Дочь: Слугинова (Шварц) Ольга Давидовна
Мать ребёнка: Шварц Гония имя уточнить
Рождение ребёнка
05.01.1862
Мать ребёнка: Шварц Гония имя уточнить
Смерть
Неизвестно